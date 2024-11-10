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В Японии новый премьер-министр

12:30 477

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба по итогам второго тура голосования в Палате представителей (нижняя палата парламента) избран премьер-министром страны.

Его поддержал 221 парламентарий, председателя главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — 160 депутатов. Всего голосовал 381 человек.

Незадолго до парламентской сессии правительство Японии ушло в отставку. Во второй половине дня новый состав Кабинета министров утвердит император Нарухито. Ожидается, что своих постов могут лишиться только те члены правительства, которые не смогли добиться переизбрания в парламент.

Сигэру Исиба был избран главой ЛДП 27 сентября вместо сложившего полномочия Фумио Кисиды.

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