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«Кашалот» появился у берегов Баку

12:34 1163

Вчера в социальных сетях опубликовали фотографию с животным, похожим на кашалота, на Приморском бульваре в Баку. Однако до этого представителей семейства китовых у азербайджанских берегов не наблюдалось.

Как пояснили некоторые пользователи соцсетей, на фотографии запечатлен макет кашалота. Снимок является частью арт-объекта под названием Captain Boomer, созданного с целью привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Официальных комментариев по данному вопросу от Министерства экологии и природных ресурсов пока не поступало.

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