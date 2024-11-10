«Кашалот» появился у берегов Баку

Вчера в социальных сетях опубликовали фотографию с животным, похожим на кашалота, на Приморском бульваре в Баку. Однако до этого представителей семейства китовых у азербайджанских берегов не наблюдалось.

Как пояснили некоторые пользователи соцсетей, на фотографии запечатлен макет кашалота. Снимок является частью арт-объекта под названием Captain Boomer, созданного с целью привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Официальных комментариев по данному вопросу от Министерства экологии и природных ресурсов пока не поступало.