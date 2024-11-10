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Трамп выбрал «царя границы»

12:39 818

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал в качестве «царя границы» чиновника, который будет отвечать за надзор за иммиграцией, за безопасность на море и в авиации, бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

Томас Хоман будет стоять на страже границ США

«Ярый сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа, отвечая за границы нашей страны («царь границы»), включая, помимо прочего, южную границу, северную границу, всю морскую и авиационную безопасность. Я знаю Тома уже давно, и нет никого лучше в охране и контроле наших границ», — написал Трамп.

Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов на родину, уточнил республиканец.

Трамп еще в свой первый срок отличался жесткой позицией относительно приезжих, Хоман в это время был «лицом» его политики «нулевой терпимости», напоминает Bloomberg. В частности, с его именем связано применение практики разлучения членов семьи во время содержания под стражей и депортации, когда тысячи детей-мигрантов без документов были разъединены с родными. По словам Хомана, политика Трампа в области миграции не предполагает «массовой зачистки районов» и «строительства концентрационных лагерей», власти собираются проводить целенаправленные аресты и проверки на рабочих местах. Семьи, по его словам, будут депортировать вместе. Хоман работает в пограничной сфере более 30 лет. Он был сотрудником полиции, пограничной службы, службы иммиграции и натурализации.

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