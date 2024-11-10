Президент Грузии призвала к новым парламентским выборам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузия входит в «глубокий политический кризис», выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, и в этом ей поможет Европа.

«Грузия входит в глубокий политический кризис, к нам прибыли наши европейские друзья, и это хороший знак того, что Европа не выпускает нас из рук и в Европе верят в Грузию и ее народ», - сказала она в Тбилиси на пресс-конференции, совместной с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов восьми стран Евросоюза.

По словам Зурабишвили, Грузия - демократическая страна, у которой нет демократических властей: «У Грузии однопартийное правление, которое захватило все институты страны, и результат мы получили на прошедших однопартийно сфальсифицированных выборах».

Президент Грузии считает, что выйти из политического кризиса сегодня возможно лишь назначением новых парламентских выборов: «Провести новые выборы необходимо, чтобы Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного президента, когда на это придет время».