USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
Новость дня
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

ФСБ заявила, что сорвала операцию украинской разведки

12:59 299

ФСБ заявила, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление спецслужбы.

По версии ФСБ, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — утверждают в ФСБ.

Других подробностей ФСБ не приводит.

Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 12:42
12:42 2515
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
11:04 3355
Мировые лидеры прибывают в Баку
Мировые лидеры прибывают в Баку фото; обновлено 10:25
10:25 6306
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина заявление МИД
09:29 2622
Шарль Мишель в Баку
Шарль Мишель в Баку фото
08:52 4658
Турки хотят в Евросоюз
Турки хотят в Евросоюз главное на этот час; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:24 7731
Стратегия Трампа: Украину остановить, чтобы отыграться на Иране
Стратегия Трампа: Украину остановить, чтобы отыграться на Иране наш комментарий; все еще актуально
10 ноября 2024, 19:13 5799
Как спасти дядю Ахмеда?
Как спасти дядю Ахмеда? колонка доктора Мирзоева
01:05 6487
Премьер-министр Великобритании едет в Баку
Премьер-министр Великобритании едет в Баку
10 ноября 2024, 23:47 7541
Европе никуда не деться: одна Россия со своим газом
Европе никуда не деться: одна Россия со своим газом наш комментарий
10 ноября 2024, 18:26 5182
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа...
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа... наш комментарий
10 ноября 2024, 20:43 6927

ЭТО ВАЖНО

Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 12:42
12:42 2515
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
11:04 3355
Мировые лидеры прибывают в Баку
Мировые лидеры прибывают в Баку фото; обновлено 10:25
10:25 6306
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина заявление МИД
09:29 2622
Шарль Мишель в Баку
Шарль Мишель в Баку фото
08:52 4658
Турки хотят в Евросоюз
Турки хотят в Евросоюз главное на этот час; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:24 7731
Стратегия Трампа: Украину остановить, чтобы отыграться на Иране
Стратегия Трампа: Украину остановить, чтобы отыграться на Иране наш комментарий; все еще актуально
10 ноября 2024, 19:13 5799
Как спасти дядю Ахмеда?
Как спасти дядю Ахмеда? колонка доктора Мирзоева
01:05 6487
Премьер-министр Великобритании едет в Баку
Премьер-министр Великобритании едет в Баку
10 ноября 2024, 23:47 7541
Европе никуда не деться: одна Россия со своим газом
Европе никуда не деться: одна Россия со своим газом наш комментарий
10 ноября 2024, 18:26 5182
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа...
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа... наш комментарий
10 ноября 2024, 20:43 6927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться