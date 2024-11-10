ФСБ заявила, что сорвала операцию украинской разведки
ФСБ заявила, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление спецслужбы.
По версии ФСБ, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — утверждают в ФСБ.
Других подробностей ФСБ не приводит.