Фидан о новых надеждах на прекращение войны в Украине

«После того как Трамп победил на выборах в США, возросли надежды на прекращение российско-украинской войны. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, что видно по нашей позиции по Крыму. Однако мы не видим, чтобы эта война приносила выгоды какой-либо из сторон. Она приводит только к большим человеческим потерям, разрушениям и издержкам. Мы разъясняем этот факт нашим американским и западным собеседникам, обращаем внимание на необходимость переговоров между сторонами», - сказал Фидан газете Milliyet.

Министр напомнил, что с первого дня конфликта Турция настаивала на том, что дипломатии следует отдать приоритет. «Мы использовали все возможности дипломатии, чтобы собрать стороны за столом переговоров. В первые дни войны мы сделали это сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. По итогам технических переговоров в Стамбуле мы были очень близки к миру», - отметил Фидан.

Он также подтвердил, что Турция готова сыграть посредническую роль в усилиях по достижению справедливого и прочного мира в рамках тех форматов и параметров, которые будут согласованы обеими сторонами войны в Украине.