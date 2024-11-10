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Кому верить: Трампу или Пескову?

13:10 189

Избранный президент США Дональд Трамп не проводил телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что Трамп поговорил с Путиным, накануне сообщили источники Reuters и The Washington Post (WP). Как писала WP, республиканец посоветовал российскому лидеру «не обострять» вооруженный конфликт и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Отвечая на вопрос о достоверности данных WP, Песков назвал их ложными. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, то есть это просто ложная информация», — сказал он.

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