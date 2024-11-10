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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Эрдоган из Эр-Рияда прилетит в Баку

13:15 1415

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября отбыл из Анкары в Эр-Рияд для участия во внеочередном совместном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Страны-члены ОИС и ЛАГ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и шаги по снижению напряженности в регионе.

Из саудовской столицы президент Турции направится в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа
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11:04 5112
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09:29 3118
Турки хотят в Евросоюз
Турки хотят в Евросоюз главное на этот час; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:24 8189
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