Эрдоган из Эр-Рияда прилетит в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября отбыл из Анкары в Эр-Рияд для участия во внеочередном совместном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Страны-члены ОИС и ЛАГ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и шаги по снижению напряженности в регионе.

Из саудовской столицы президент Турции направится в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).