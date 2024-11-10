Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп планирует «в первый же день» после вступления в должность в январе 2025 года усадить за стол переговоров представителей России и Украины, заявила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт.

Республиканец еще до президентских выборов неоднократно обещал решить российско-украинский конфликт за «24 часа» или «очень быстро».

В интервью Fox News Кэролайн Ливитт заявила, что победа позволит Дональду Трампу договориться о мире между Россией и Украиной. «Это в том числе означает, что Украину и Россию в первый день усадят за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне», — сказала она (цитата по Associated Press).

В планы Дональда Трампа в первую неделю после вступления в должность президента войдет подписание «десятков» указов, отметила Кэролайн Ливитт. Помимо внешней политики, среди направлений его работы в первые дни — миграционная и энергетическая сферы.