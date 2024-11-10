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Украина заявила об уничтожении в Подмосковье военного вертолета

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В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, сообщает Украинская военная разведка (ГУР).

«В ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме «Клин-5» в Московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Сгоревший вертолет принадлежал составу 92-й эскадрильи 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации», — говорится в сообщении ведомства.

Украинская разведка не уточняет, в результате чего «уничтожен» вертолет, и не связывает свое заявление с массированной атакой дронов в ночь на 10 ноября. Минобороны России сообщало о 34 сбитых дронах — над Раменским районом, удаленном от Клинского района.

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