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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

И генсек ООН в Баку

13:35 2649

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29
Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29 фото
15:48 600
Алиев принимает в Баку Мишеля
Алиев принимает в Баку Мишеля фото; обновлено 14:12
14:12 7048
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
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И генсек ООН в Баку
И генсек ООН в Баку
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ЭТО ВАЖНО

Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29
Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29 фото
15:48 600
Алиев принимает в Баку Мишеля
Алиев принимает в Баку Мишеля фото; обновлено 14:12
14:12 7048
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 7407
И генсек ООН в Баку
И генсек ООН в Баку
13:35 2650
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Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа... наш комментарий; все еще актуально
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13:59 3490
Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа
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13:19 2353
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
11:04 5115
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина заявление МИД
09:29 3119
Турки хотят в Евросоюз
Турки хотят в Евросоюз главное на этот час; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:24 8189
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