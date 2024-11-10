И генсек ООН в Баку
13:35 2649
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.
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