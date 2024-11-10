Русские захватили село в Харьковской области Украины
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Российские войска захватили село Колесниковка в Харьковской области Украины, находящееся примерно в 20 км к югу от города Купянска, утверждает пресс-служба Минобороны России.
30 октября российское военное ведомство заявляло о захвате села Кругляковка, расположенного по соседству с Колесниковкой. Оба населенных пункта расположены на реке Оскол, которая также проходит через Купянск.
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