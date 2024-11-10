В Турции арестован известный телеведущий, а Сердар Ортадж объявлен в розыск
13:59 3493
Стамбульская прокуратура в рамках расследования дела по обвинению в поощрении незаконных ставок выдала ордер на арест в отношении 20 подозреваемых, среди которых известный певец Сердар Ортадж и телеведущий Мехмет Али Эрбиль.
Как сообщают турецкие СМИ, в ходе проведенной полицией операции задержаны 15 подозреваемых, в том числе и Мехмет Али Эрбиль. Меры полиции по задержанию других подозреваемых продолжаются.
В связи с произошедшим певец Сердар Ортадж объявлен в розыск.
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