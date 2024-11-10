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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

В Армении сообщили о каналах связи с Азербайджаном

13:58 1693

Есть каналы, по которым осуществляются контакты с Азербайджаном, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

«Недавно получен из Баку 11-й вариант редакции проекта (мирного соглашения), который мы рассматриваем», - сказал Костанян. Говоря о проекте мирного договора, он подчеркнул: «Все еще остаются вопросы, по которым мнения сторон расходятся, но мы видим возможность сблизить эти точки зрения».

Костанян добавил, что «Армения по-прежнему заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, и мы считаем, что именно позитивные сообщения помогают этому процессу, а также подготавливают общества двух государств».

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