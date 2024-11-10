В Армении сообщили о каналах связи с Азербайджаном

Есть каналы, по которым осуществляются контакты с Азербайджаном, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

«Недавно получен из Баку 11-й вариант редакции проекта (мирного соглашения), который мы рассматриваем», - сказал Костанян. Говоря о проекте мирного договора, он подчеркнул: «Все еще остаются вопросы, по которым мнения сторон расходятся, но мы видим возможность сблизить эти точки зрения».

Костанян добавил, что «Армения по-прежнему заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, и мы считаем, что именно позитивные сообщения помогают этому процессу, а также подготавливают общества двух государств».