Власти Грузии отказали евродепутатам

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами европейских стран и письменно проинформировал их о причинах этого решения.

«Эта группа европейских депутатов просила меня о встрече. Я отказал им в этом и письменно объяснил причины такого решения», - написал Папуашвили в соцсетях в понедельник.

Он отметил, что прибывшие депутаты из стран Евросоюза «неоднократно проявляли недружественное отношение к Грузии».

«Недружественная риторика и действия некоторых членов прибывшей делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы являемся на протяжении последних двух с половиной лет, несовместимы с представлениями Европы как проекта мира», - написал Папуашвили.