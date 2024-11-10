Украинские города под ударом России: среди жертв – дети
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области Украины, баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, в результате попадания разрушен подъезд с первого по пятый этажи.
По предварительным данным, ранены восемь человек. Среди пострадавших двое детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Трое пострадавших госпитализированы. Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводят разбор завалов, под ними могут быть люди.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар, назвал российских военных «террористами». «Кривой Рог. Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.
Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени», - заявил президент Зеленский.
В ночь на 11 ноября российские войска также атаковали дронами город Николаев. В результате погибли пять человек, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, дрон разрушил частный одноэтажный дом, после чего там произошел пожар. Повреждены также несколько квартир в четырехэтажном доме.
Российская армия также нанесла авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, один человек погиб, пострадал 21 человек. Среди пострадавших – пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет. В результате авиаудара повреждены жилой дом и общежитие.