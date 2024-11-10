Украина держит в России больше войск, чем на Донбассе

Украина держит в Курской области больше войск, чем на юге Донбасса, пишет El Pais со ссылкой на украинских военных.

Под Курском задействованы лучшие украинские бригады, и каждые 10 дней проводятся ротации. Под Курахово ротации проводятся каждые 25.

Американские военные источники заявляли агентству Bloomberg в начале октября, что с таким потенциалом ВСУ смогут оставаться в Курской области «еще несколько месяцев, а то и дольше». По данным The Washington Post, Россия уже собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска, чтобы попытаться отбить эту территорию.