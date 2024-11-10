USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
Новость дня
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Украина держит в России больше войск, чем на Донбассе

El Pais
15:12 773

Украина держит в Курской области больше войск, чем на юге Донбасса, пишет El Pais со ссылкой на украинских военных.

Под Курском задействованы лучшие украинские бригады, и каждые 10 дней проводятся ротации. Под Курахово ротации проводятся каждые 25.

Американские военные источники заявляли агентству Bloomberg в начале октября, что с таким потенциалом ВСУ смогут оставаться в Курской области «еще несколько месяцев, а то и дольше». По данным The Washington Post, Россия уже собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска, чтобы попытаться отбить эту территорию.

Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29
Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29 фото
15:48 618
Алиев принимает в Баку Мишеля
Алиев принимает в Баку Мишеля фото; обновлено 14:12
14:12 7055
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 7411
И генсек ООН в Баку
И генсек ООН в Баку
13:35 2659
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа...
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа... наш комментарий; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:43 7597
В Турции арестован известный телеведущий, а Сердар Ортадж объявлен в розыск
В Турции арестован известный телеведущий, а Сердар Ортадж объявлен в розыск
13:59 3499
Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа
Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа
13:19 2358
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
11:04 5121
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина заявление МИД
09:29 3119
Турки хотят в Евросоюз
Турки хотят в Евросоюз главное на этот час; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:24 8189

ЭТО ВАЖНО

Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29
Лейла Алиева и Анар Алекперов в павильоне Азербайджана на площадке COP29 фото
15:48 618
Алиев принимает в Баку Мишеля
Алиев принимает в Баку Мишеля фото; обновлено 14:12
14:12 7055
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 7411
И генсек ООН в Баку
И генсек ООН в Баку
13:35 2659
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа...
Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа... наш комментарий; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:43 7597
В Турции арестован известный телеведущий, а Сердар Ортадж объявлен в розыск
В Турции арестован известный телеведущий, а Сердар Ортадж объявлен в розыск
13:59 3499
Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа
Трамп все еще хочет закончить войну за 24 часа
13:19 2358
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому
11:04 5121
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина
Киев не предупреждали о разговоре Трампа и Путина заявление МИД
09:29 3119
Турки хотят в Евросоюз
Турки хотят в Евросоюз главное на этот час; все еще актуально
10 ноября 2024, 20:24 8189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться