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Израиль громит «Хезболлу» и в Сирии

15:25 361

Израильские ВВС в понедельник нанесли удар по окрестностям сирийского города Хомса, сообщает Middle East Observer.

По первоначальным данным, целями удара стали склад боеприпасов и несколько фур ливанского движения «Хезболла», объекты которого, как утверждают израильтяне, есть и на территории Сирии. Сообщается о жертвах, но число погибших и пострадавших не уточняется.

Израильская авиация и ранее наносила удары по Сирии: неделю назад атаке подвергся город Эль-Кусайр, расположенный на западе страны. Армия обороны Израиля сообщила тогда, что на основе разведданных нанесла удар по хранилищу оружия «Хезболлы» в Эль-Кусайре.

Кроме того, в ЦАХАЛ также подтвердили информацию об ударах по объектам южнее Дамаска. Израильские военные уточнили, что атаке подверглось местное отделение разведслужбы «Хезболлы», в которое, по сведениям ЦАХАЛ, входит «независимая сеть по сбору разведданных, координации и оценке».

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