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В Израиле опасаются, что Россия реанимирует «Хезболлу»

15:33 323

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его словам, прогресс в переговорах о прекращении огня есть, но присутствует проблема с соблюдением условий. Глава МИД сказал, что «русские в Сирии могут помочь в перевооружении «Хезболлы». Дипломат отметил, что ракетный потенциал «Хезболлы» был серьезно поврежден и утрачен.

10 ноября сообщалось, что израильская армия зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северу страны. Накануне израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» передало, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно посетил Россию для обсуждения восстановления безопасности на севере Израиля и урегулирования ситуации в Ливане.

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