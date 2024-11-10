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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Россияне прорываются к украинскому городу

15:39 675

Российская армия вплотную подошла к Курахово Донецкой области Украины и уже прорывается на окраины города на технике. Об этом рассказал «Украинской правде» пресс-офицер 46-й бригады Десантно-штурмовых войск Украины, которая работает в городе.

«Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города. Интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию», - рассказал военный.

В то же время он заявил, что ВСУ успешно сдерживают наступление россиян, нанося им потери в живой силе и технике, и город Курахово находится под полным контролем украинских сил обороны. Он также добавил, что утром 11 ноября россияне прорвались на восточную окраину Курахово несколькими единицами техники, однако были поражены Силами обороны.

Журналисты CNN отмечают, что Украина сейчас имеет одни из самых слабых своих позиций, начиная с февраля 2022 года. По мнению издания, сейчас «существует растущий тихий консенсус, что переговоры являются единственным способом завершить войну».

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