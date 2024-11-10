Новый рекорд футбольного клуба «Шафа»: 9 игр без поражений
Футбольный клуб «Шафа» был создан в 1998 году по инициативе председателя Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Фуада Мусаева. Первый состав клуба состоял из футболистов национальной команды возрастной группы U-18. С 1998 года «Шафа» выступает в Премьер-лиге Азербайджана, а в сезоне 2000/2001 завоевала Кубок Азербайджана, обыграв «Нефтчи» со счетом 2:1.
Отметим также, что команда участвовала в плей-офф Еврокубков. В настоящий момент «Шафа» в рамках чемпионата Азербайджана поддерживает серию из 9 матчей без поражений.
Футбольный клуб «Шафа», входящий в состав MyGroup Holding, вернулся, чтобы снова вписать свое имя в историю благодаря череде побед. Клуб возобновил свою деятельность при поддержке MyGroup Holding. В последние месяцы «Шафа» одержала 9 побед подряд во Второй лиге. В последнем матче клуб одержал победу над футбольным клубом Hypers Guba со счетом 3:1, укрепив свои позиции и обойдя клуб «Шимал» с 25 очками.
Футбольный клуб «Шафа» избрал своим символом гепарда, который олицетворяет скорость и ловкость. Этот символ отражает стремление клуба к быстрой и гибкой реализации своих целей в будущем.
Главной целью генерального спонсора клуба, MyGroup Holding, является укрепление материальной и финансовой базы команды для достижения более значительных успехов на международной арене. Особые мероприятия и игры, организуемые MyGroup Holding для болельщиков, день ото дня повышают интерес к матчам команды. Болельщики приходят на стадион, чтобы поддержать клуб, и мы высоко ценим их поддержку, призывая их продолжать ее!
Цель «Шафа» – подняться на вершину азербайджанского футбола, завоевать Кубок Азербайджана и успешно выступить в Еврокубках. Клуб планирует создать команду, состоящую исключительно из азербайджанских игроков, чтобы укрепить свои позиции на международной арене.
Футбольный клуб «Шафа» стремится в будущем к достижению положительных результатов как на национальном, так и на международном уровне, внося значительный вклад в развитие азербайджанского футбола.