Новый рекорд футбольного клуба «Шафа»: 9 игр без поражений

Футбольный клуб «Шафа» был создан в 1998 году по инициативе председателя Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Фуада Мусаева. Первый состав клуба состоял из футболистов национальной команды возрастной группы U-18. С 1998 года «Шафа» выступает в Премьер-лиге Азербайджана, а в сезоне 2000/2001 завоевала Кубок Азербайджана, обыграв «Нефтчи» со счетом 2:1.

Отметим также, что команда участвовала в плей-офф Еврокубков. В настоящий момент «Шафа» в рамках чемпионата Азербайджана поддерживает серию из 9 матчей без поражений.

Футбольный клуб «Шафа», входящий в состав MyGroup Holding, вернулся, чтобы снова вписать свое имя в историю благодаря череде побед. Клуб возобновил свою деятельность при поддержке MyGroup Holding. В последние месяцы «Шафа» одержала 9 побед подряд во Второй лиге. В последнем матче клуб одержал победу над футбольным клубом Hypers Guba со счетом 3:1, укрепив свои позиции и обойдя клуб «Шимал» с 25 очками.

Футбольный клуб «Шафа» избрал своим символом гепарда, который олицетворяет скорость и ловкость. Этот символ отражает стремление клуба к быстрой и гибкой реализации своих целей в будущем.