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«Азерэнержи» и «Азеришыг» широко представлены в «Зеленой зоне»

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«Азерэнержи» и «Азеришыг» представлены обширными павильонами в «Зеленой зоне» в рамках COP29.

Сегодня состоялось открытие павильона, и гости провели осмотр территории. Посетителям предоставлены макеты и презентации, а также распространены информационные буклеты и каталоги.

Среди представленных материалов — информация о мерах по декарбонизации, о строительстве 32 гидроэлектростанций общей мощностью 270 мегаватт в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые будут завершены менее чем за 4 года, а также другие данные.

Все эти инициативы вызвали большой интерес у гостей. В целом в «Зеленой зоне» планируется проведение 6 мероприятий, 5 подписаний соглашений и встреч с руководителями известных международных энергетических компаний.

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