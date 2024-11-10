Президент Ирана пообещал никогда не лгать

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с группой бизнесменов сказал, что никогда не лгал и не будет лгать.

«Я обещаю людям, что буду говорить с ними откровенно на этом пути, и уверяю их, что мы никогда и раньше не лгали и никогда больше не будем лгать. Никто не услышит от меня лжи», - сказал он.

Пезешкиан отметил, что «нет другого способа спасти страну от предстоящих проблем, кроме как взяться за руки и действовать сообща».