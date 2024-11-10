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Azercell и Федерация дзюдо Азербайджана удостоены звания «Бренд года»!

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16:37 343

Премия Felis Awards, одна из значимых наград в области рекламы и маркетинга, высоко оценила проекты Azercell за их инновационный подход и креативность. Социальные инициативы, реализуемые Azercell Telecom совместно c Федерацией дзюдо Азербайджана, были удостоены 10 наград в различных категориях премии Felis Azerbaijan, организованной в рамках Felis Awards, а сотрудничество партнеров объявлено «Брендом года».

На церемонии награждения, состоявшейся 8 ноября в Конгресс-центре Halic в Стамбуле (Турция), директор департамента Корпоративных Коммуникаций Azercell Telecom Сона Аббасова отметила: «Каждая социальная инициатива Azercell направлена на благо общества и нашей страны. Руководствуясь этими ценностями, в партнерстве с Федерацией дзюдо мы запустили такие кампании, как «Девушкам белое к лицу», «Обещаю!» и «Выбери правильный путь». Признание этих проектов на международных и национальных конкурсах наглядно демонстрирует эффективность нашего сотрудничества».

Социальная кампания «Девушкам белое к лицу» завоевала 7 наград в 6 номинациях. Эта инициатива, позволившая привлечь к занятиям дзюдо 1000 девушек из регионов Азербайджана, была удостоена Гран-при конкурса. Кроме этого, проект получил награды в таких номинациях, как «Корпоративная социальная ответственность (КСО)/Корпоративный имидж», «Интегрированные рекламные кампании», «PR-кампании», «Использование данных», «Использование цифровых, мобильных и социальных платформ», «Использование интегрированных медиа».

Социальный проект «Выбери правильный путь», направленный на привлечение внимания общества к пагубным последствиям наркомании, пропаганду здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди молодежи, завоевал награды в номинациях «Брендированный музыкальный клип» и «Использование печатной и наружной рекламы».

Отметим, что совместные социальные инициативы Azercell и Федерации дзюдо Азербайджана неоднократно отмечались международными и местными наградами.

Для получения дополнительной информации об ООО Azercell Teleсom посетите страницу Azercell.

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