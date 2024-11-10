Республиканцы бросили Украину на произвол судьбы

Одержавшие победу на выборах в Сенат и предварительно одерживающие верх в Палате представителей Конгресса республиканцы не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме. Об этом сообщает газета Huffington Post (HuffPost) со ссылкой на спикера нижней палаты Майка Джонсона.

«Представитель спикера Палаты представителей Майка Джонсона сообщил HuffPost, что республиканское большинство не заинтересовано в принятии дополнительного законопроекта по Украине в ближайшее время», — отмечается в материале издания.

При этом находящийся до 20 января в должности президент США Джо Байден все еще сохраняет возможности поставки военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) в обход Конгресса благодаря специальным полномочиям по сокращению к концу года. Этими полномочиями предполагается право американского лидера признать часть военных запасов излишками, что делает реальным их отправку Украине.

Ранее агентство Associated Press (AP) напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал начать переговоры по прекращению войны в Украине в первый день президентства. Предполагается, что 47-й американский лидер пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта.