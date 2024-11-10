Капут судье, который арестовал Шойгу

Против Бен Махфуда возбудили уголовное дело о «незаконном заключении под стражу» (часть 2 статьи 301 УК). Максимальное наказание по это статье — четыре года колонии.

Летом он вместе с двумя другими судьями МУС — Росарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесем — выдал ордеры на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, которых обвиняют в военных преступлениях в Украине.

Хайкель Бен Махфуд — юрист из Туниса. Он стал судьей МУС в марте 2024 года. Ранее российские силовики возбудили уголовные дела против его коллег, выдававших ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам человека Марии Львовой-Беловой.