Турция настаивает, чтобы США сменили позицию
16:46 1433
Анкара настаивает, чтобы США изменили свою позицию в отношении курдских сил в Сирии, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Мы постоянно напоминаем нашим американским коллегам, что им надо прекратить сотрудничество с этими террористическими организациями в Сирии», - приводят его слова западные СМИ. - «Наши контакты по этому вопросу стали чаще. Мы видим, что США тоже настроены на более частые консультации и переговоры».
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