Кортеж Лукашенко на улицах Баку
17:17 3641
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал кадры прибытия кортежа лидера Беларуси Александра Лукашенко на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
November 11, 2024
*** 17:15
Прибывший в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко, спустившись с борта самолета, восхитился теплой погодой в азербайджанской столице.
«Как в раю! Тепло, лето», - сказал Лукашенко.
November 11, 2024
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