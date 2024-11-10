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Кортеж Лукашенко на улицах Баку

ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 3641

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал кадры прибытия кортежа лидера Беларуси Александра Лукашенко на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

*** 17:15

Прибывший в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко, спустившись с борта самолета, восхитился теплой погодой в азербайджанской столице.

«Как в раю! Тепло, лето», - сказал Лукашенко.

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