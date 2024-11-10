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Азербайджан укрепляет связи с Черным континентом

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня встретился с вице-президентом Анголы Эсперансой да Кошта.

Как сообщили в Кабмине, на встрече была подчеркнута важность 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

Также было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с африканскими странами, в том числе с Анголой.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Анголой во взаимно интересующих областях.

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