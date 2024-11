Кобахидзе доволен встречей с Алиевым

Грузия останется надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсети X.

«Я имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы провели продуктивные обсуждения по глобальным вопросам, региональной динамике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Я подтвердил приверженность Грузии тому, чтобы оставаться надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в нашем регионе», - отметил он.

I had the honor of meeting with President Ilham Aliyev @presidentaz. We held productive discussions on global issues, the regional dynamics, and areas for further collaboration. I reaffirmed 🇬🇪’s dedication to standing as a trusted partner to 🇦🇿 in promoting security, peace, and… pic.twitter.com/y7yz1uwLfW