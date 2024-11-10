США и Россия прекратят войну в Ливане?

Израиль и Ливан близки к заключению сделки о прекращении огня, утверждают израильские СМИ. По их данным, проект соглашения практически готов и его условия Израиль устраивают.

Издание Israel Hayom утверждает, что к урегулированию в качестве посредников подключатся Россия и США. Не исключено, что помощь Москвы необходима правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху и в Сирии: через ее общую границу с Ливаном группировка «Хезболла» получает вооружения из Ирана.

Израиль неоднократно давал понять, что намерен блокировать этот транзитный маршрут. Издания, близкие к сирийской оппозиции, утверждают, что еврейское государство рассчитывает создать «пояс безопасности» на юге Сирии.

Идея включения Москвы и Вашингтона в тандем международных гарантов отсылает к соглашению 2018 года, когда президент Владимир Путин и 45-й президент США Дональд Трамп смогли договориться в Гамбурге о формировании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Тогда от этой сделки зависела безопасность израильского севера.