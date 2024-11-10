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Трамп предложил «звезду республиканцев» на должность постпреда США в ООН

18:08 772

Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник на должность постоянного представителя страны при ООН, сообщает The New York Post.

«Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи «Америка прежде всего» ,— цитирует издание господина Трампа. Конгрессвумен подтвердила получение назначения и выразила надежду на поддержку Сената.

Стефаник, республиканец №4 в Палате представителей, в заявлении, подтверждающем ее согласие на эту должность, сказала, что для нее «большая честь заслужить назначение президента Трампа на должность постпреда США при Организации Объединенных Наций».

Телеканал CNN описывает Стефаник как верную союзницу избранного президента и крупнейшего фандрайзера Республиканской партии. Трамп называл ее «звездой республиканцев» за ее деятельность во время попытки его импичмента в 2019 году.

Пост постпреда США в ООН с 2021 года занимает Линда Томас-Гринфилд, проработавшая в Госдепартаменте более 30 лет.

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