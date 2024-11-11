Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...

Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с находящимся в Баку для участия в COP29 премьер-министром Королевства Бельгия Александером Де Кроо.

На встрече, в том числе, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, мирной повестке дня между Арменией и Азербайджаном.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что в результате активных переговоров за последний год был достигнут серьезный прогресс, в том числе в делимитации границ. Ильхам Алиев отметил, что содержащиеся в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану остаются препятствием для подписания мирного договора, и эта Конституция должна быть изменена.

Президент Алиев подчеркнул, что Азербайджан пригласил Армению на COP29. Будет эта страна участвовать в COP29 или нет – это решение самой Армении.

На встрече с президентом Финляндии, который поинтересовался продвижением мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном, президент Алиев сказал, что Минская группа ОБСЕ уже является составной частью истории, и подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку.