Угроза наступления русских на Запорожье

Российская пехота может начать наземные атаки в Запорожской области Украины в течение ближайших нескольких дней, заявил Reuters представитель оперативной группировки ВСУ «Таврия» Владислав Волошин.

В течение последних месяцев боевые действия на южном участке фронта были менее активными по сравнению с другими направлениями.

По мнению Волошина, российское наступление на Запорожье может создать новый очаг давления на украинские войска.

«[Атаки] могут начаться в ближайшем будущем, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день», — сказал он.