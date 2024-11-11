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Угроза наступления русских на Запорожье

18:57 1322

Российская пехота может начать наземные атаки в Запорожской области Украины в течение ближайших нескольких дней, заявил Reuters представитель оперативной группировки ВСУ «Таврия» Владислав Волошин.

В течение последних месяцев боевые действия на южном участке фронта были менее активными по сравнению с другими направлениями.

По мнению Волошина, российское наступление на Запорожье может создать новый очаг давления на украинские войска.

«[Атаки] могут начаться в ближайшем будущем, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день», — сказал он.

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