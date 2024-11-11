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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны

19:19 3380

Следующие четыре-пять месяцев на фронте будут ключевыми и определят позиции, с которыми обе стороны выйдут на мирные переговоры, пишет Reuters со ссылкой на собеседников в Киеве.

Высокопоставленный украинский чиновник, с которым на условиях анонимности говорили журналисты, сказал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом сосредотачивает умы Киева на возможном завершении войны: «Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции».

В частности, украинцы ждут, кого Трамп выберет на ключевые должности в сфере безопасности и обороны, чтобы узнать, как он будет формировать политику в отношении Украины. Например, уже известно, что в новую команду Трампа не войдет бывший госсекретарь Майк Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

Киевский чиновник сказал, что после победы Трампа «менее вероятно» приглашение Украины в НАТО, и признал, что существует риск сокращения военной помощи при Трампе. «Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив скорость (своей) помощи», - сказал украинский чиновник.

При этом в Киеве почти не скрывают разочарования администрацией Байдена, чьи шаги в помощи Украине были слабыми и недостаточными, особенно в последний год. «Настроение в Украине довольно мрачное. Вы можете увидеть растущее разочарование в последних высказываниях Зеленского», - сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Киеве.

Украинский чиновник выразил скептицизм относительно того, что Байден на прощание предложит Украине что-то существенное, например, отмену ограничений на дальние удары: «Кто такой Байден сейчас? Он очень потерял доверие. Надеюсь, у него хватит смелости, чтобы что-то сделать. Но я не питаю больших надежд».

Трамп принесет присягу в качестве избранного президента США 20 января. До этой даты нынешняя администрация Байдена стремится успеть отправить Украине всю одобренную Конгрессом помощь. В Белом доме опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине, но не говорил, каким способом.

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