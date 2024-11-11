В рамках COP29 пройдет финал конкурса «Изменение климата»

18 ноября в рамках COP29 будет организован финальный этап конкурса «Изменение климата», проводимого бизнес-школой Saïd Оксфордского университета и холдингом Burjeel при поддержке Сумгаитского государственного университета.

В финальном этапе конкурса примут участие 5 команд студентов и 5 преподавателей. На этом этапе выступления участников будут оцениваться членами жюри. Церемония награждения победителей пройдет в синей зоне, в Национальном павильоне Азербайджана.

На конкурс «Изменение климата» было подано более 1000 заявок из 58 стран, в том числе 135 заявок из Азербайджана.