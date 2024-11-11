USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
Новость дня
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

В рамках COP29 пройдет финал конкурса «Изменение климата»

19:43 395

18 ноября в рамках COP29 будет организован финальный этап конкурса «Изменение климата», проводимого бизнес-школой Saïd Оксфордского университета и холдингом Burjeel при поддержке Сумгаитского государственного университета.

В финальном этапе конкурса примут участие 5 команд студентов и 5 преподавателей. На этом этапе выступления участников будут оцениваться членами жюри. Церемония награждения победителей пройдет в синей зоне, в Национальном павильоне Азербайджана.

На конкурс «Изменение климата» было подано более 1000 заявок из 58 стран, в том числе 135 заявок из Азербайджана.

Премьер Бутана у Али Асадова
Премьер Бутана у Али Асадова фото
20:33 456
Алиев принял генсека ООН
Алиев принял генсека ООН фото; обновлено 19:40
19:40 6123
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
19:19 3388
Высокие гости прибывают в Баку
Высокие гости прибывают в Баку фото; обновлено 19:35
19:35 15430
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
18:43 2567
Алиевы пришли к киту-кашалоту
Алиевы пришли к киту-кашалоту фото; обновлено 20:20
20:20 8650
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 18:12
18:12 11465
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 8697
Ситуация в Курахово критическая
Ситуация в Курахово критическая ОБНОВЛЕНО 17:38
17:38 5240
Азербайджан укрепляет связи с Черным континентом
Азербайджан укрепляет связи с Черным континентом
17:10 1673
Кортеж Лукашенко на улицах Баку
Кортеж Лукашенко на улицах Баку ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 6439

ЭТО ВАЖНО

Премьер Бутана у Али Асадова
Премьер Бутана у Али Асадова фото
20:33 456
Алиев принял генсека ООН
Алиев принял генсека ООН фото; обновлено 19:40
19:40 6123
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
19:19 3388
Высокие гости прибывают в Баку
Высокие гости прибывают в Баку фото; обновлено 19:35
19:35 15430
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
18:43 2567
Алиевы пришли к киту-кашалоту
Алиевы пришли к киту-кашалоту фото; обновлено 20:20
20:20 8650
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 18:12
18:12 11465
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 8697
Ситуация в Курахово критическая
Ситуация в Курахово критическая ОБНОВЛЕНО 17:38
17:38 5240
Азербайджан укрепляет связи с Черным континентом
Азербайджан укрепляет связи с Черным континентом
17:10 1673
Кортеж Лукашенко на улицах Баку
Кортеж Лукашенко на улицах Баку ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 6439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться