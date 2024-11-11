Захарова дает совет Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп должен исправлять «преступные ошибки» прошлой американской администрации, которая «запретила» президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией, а не усаживать Москву за стол переговоров с Киевом.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии RTVI.

«Именно Вашингтон запретил Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы», - уверяет Захарова.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый же день работы на своем посту.