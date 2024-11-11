Премьер Бутана у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 11 ноября с премьер-министром Королевства Бутан Церингом Тобгеем.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, на встрече была выражена уверенность в том, что проходящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) внесет важный вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Бутаном по различным направлениям.