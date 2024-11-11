В Кремле заподозрили США и Британию в подготовке новых диверсий

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» предупредил, что спецслужбы США и Великобритании, ответственные, как он утверждает, за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», могут совершить диверсии и на других объектах инфраструктуры.

Среди них, заявил помощник президента РФ,— морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. Тем самым Вашингтон и Лондон пытаются продвигать собственные экономические интересы, считает Николай Патрушев.

«С тех пор как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок»,— объяснил он свою позицию.