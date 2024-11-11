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Подросток планировал теракт на рождественской ярмарке

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В городе Эльмсхорн (земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии) арестовали 17-летнего подростка, который, как утверждается, планировал теракт на рождественской ярмарке. Об этом пишет Bild.

По данным издания, которое ссылается на перехваченные разговоры и сообщения, подросток турецкого происхождения планировал наезд грузовиком на людей.

Наводка о планировании теракта поступила от американской разведки и впервые попала в Федеральное ведомство уголовной полиции весной 2024 года, затем ее проверили следователи в Шлезвиг-Гольштейне. В марте за дело взялась прокуратура Фленсбурга.

«Я могу подтвердить, что мы проводим расследование по подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, и сговоре с целью совершения преступления, а именно убийства. Выдан ордер на арест 17-летнего подозреваемого», – рассказал изданию старший прокурор Бернд Винтерфельдт.

Сейчас 17-летний подозреваемый находится в тюрьме Шлезвига.

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