Подросток планировал теракт на рождественской ярмарке

В городе Эльмсхорн (земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии) арестовали 17-летнего подростка, который, как утверждается, планировал теракт на рождественской ярмарке. Об этом пишет Bild.

По данным издания, которое ссылается на перехваченные разговоры и сообщения, подросток турецкого происхождения планировал наезд грузовиком на людей.