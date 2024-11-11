Подросток планировал теракт на рождественской ярмарке
В городе Эльмсхорн (земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии) арестовали 17-летнего подростка, который, как утверждается, планировал теракт на рождественской ярмарке. Об этом пишет Bild.
По данным издания, которое ссылается на перехваченные разговоры и сообщения, подросток турецкого происхождения планировал наезд грузовиком на людей.
Наводка о планировании теракта поступила от американской разведки и впервые попала в Федеральное ведомство уголовной полиции весной 2024 года, затем ее проверили следователи в Шлезвиг-Гольштейне. В марте за дело взялась прокуратура Фленсбурга.
«Я могу подтвердить, что мы проводим расследование по подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, и сговоре с целью совершения преступления, а именно убийства. Выдан ордер на арест 17-летнего подозреваемого», – рассказал изданию старший прокурор Бернд Винтерфельдт.
Сейчас 17-летний подозреваемый находится в тюрьме Шлезвига.