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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Прогноз Кобахидзе о войне в Украине

21:05 2163

Война России против Украины закончится очень скоро, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время общения с журналистами в Баку, куда он прибыл для участия в сессии Конференции ООН по изменению климата.

«Нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Очень скоро война в Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с ЕС, так и с США», — заявил Кобахидзе.

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