USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
Новость дня
Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Контрнаступление в Курске стало «катастрофой» для России

21:17 3135

Войска РФ уже три дня проводят большую контрнаступательную операцию в Курской области, чтобы вытеснить украинские силы. Однако российская армия несет огромные потери и смогла отразить лишь два небольших села - Погребки и Дарьино. Об этом сообщает эксперт Bild Юлиан Рёпке.

«Предыдущие территориальные изменения после трех дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате Россия потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов», - утверждает Рёпке.

10 ноября The New York Times, ссылаясь на источники среди чиновников США и Украины, сообщила, что Минобороны РФ сформировало для освобождения Курской области ударную группировку численностью 50 тысяч человек. Помимо российских военных, в ее состав вошли и военнослужащие из КНДР. Американские официальные лица отметили, что российская армия уже начала контрнаступление, однако пока оно не носит масштабного характера. Один из собеседников NYT подчеркнул, что украинские силы сохраняют сильную оборону в Курской области и, вероятно, какое-то время смогут удерживать эту территорию.

Талибы в Баку
Талибы в Баку
22:12 2189
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку фото; обновлено 23:19
23:19 19622
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ фото
21:41 707
Алиевы пришли к киту-кашалоту
Алиевы пришли к киту-кашалоту фото; обновлено 20:20
20:20 12531
Барзани в Баку
Барзани в Баку
19:09 5007
Премьер Бутана у Али Асадова
Премьер Бутана у Али Асадова фото
20:33 1240
Алиев принял генсека ООН
Алиев принял генсека ООН фото; обновлено 19:40
19:40 7060
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
19:19 6185
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
18:43 3770
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 18:12
18:12 12403
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 8988

ЭТО ВАЖНО

Талибы в Баку
Талибы в Баку
22:12 2189
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку фото; обновлено 23:19
23:19 19622
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ
Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ фото
21:41 707
Алиевы пришли к киту-кашалоту
Алиевы пришли к киту-кашалоту фото; обновлено 20:20
20:20 12531
Барзани в Баку
Барзани в Баку
19:09 5007
Премьер Бутана у Али Асадова
Премьер Бутана у Али Асадова фото
20:33 1240
Алиев принял генсека ООН
Алиев принял генсека ООН фото; обновлено 19:40
19:40 7060
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
«Настроение довольно мрачное»: Киев готовится к окончанию войны
19:19 6185
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
Алиев премьеру Бельгии: Решение за Арменией...
18:43 3770
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран фото; обновлено 18:12
18:12 12403
Баку принял председательство на COP29
Баку принял председательство на COP29 фото; видео; обновлено 14:30
14:30 8988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться