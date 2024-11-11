Контрнаступление в Курске стало «катастрофой» для России

Войска РФ уже три дня проводят большую контрнаступательную операцию в Курской области, чтобы вытеснить украинские силы. Однако российская армия несет огромные потери и смогла отразить лишь два небольших села - Погребки и Дарьино. Об этом сообщает эксперт Bild Юлиан Рёпке.

«Предыдущие территориальные изменения после трех дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате Россия потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов», - утверждает Рёпке.

10 ноября The New York Times, ссылаясь на источники среди чиновников США и Украины, сообщила, что Минобороны РФ сформировало для освобождения Курской области ударную группировку численностью 50 тысяч человек. Помимо российских военных, в ее состав вошли и военнослужащие из КНДР. Американские официальные лица отметили, что российская армия уже начала контрнаступление, однако пока оно не носит масштабного характера. Один из собеседников NYT подчеркнул, что украинские силы сохраняют сильную оборону в Курской области и, вероятно, какое-то время смогут удерживать эту территорию.