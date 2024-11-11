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Совместные проекты обсудили Баку и ЮНИСЕФ

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 ноября встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Согласно информации, на встрече было отмечено, что проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стало ярким примером большого доверия, оказанного Азербайджану международным сообществом.

Стороны рассмотрели совместные проекты между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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