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Молдова вызывает российского посла

22:04 817

МИД Молдовы вызвал российского посла в республике Олега Озерова из-за инцидента с падением, предположительно, российских беспилотников на территории страны. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно сообщению, российский посол должен прибыть в МИД принимающей страны во вторник утром. Официально вызов не комментировался ни в Москве, ни в Кишинёве.

В понедельник в Молдове прошло заседание Высшего совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация с обнаруженными дронами. Президент страны Майя Санду заявила, что беспилотники не представляли угрозу гражданам. Тем не менее стране необходимы инвестиции в системы защиты, позволяющие избегать подобных ситуаций, приводят её слова молдавские СМИ.

Два военных дрона обнаружили в воскресенье рядом с украинской границей после российского удара по Украине. Изначально сообщалось, что речь идёт о беспилотниках-камикадзе, однако позже стало известно, беспилотники выступали в качестве ложных целей и были без взрывчатки. Москва причастность к инциденту отрицает. Ранее председатель парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны, а когда появится заключение, «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны». Накануне МИД Молдовы выступил с заявлением, что два упавших беспилотника «были запущены с территории России».

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «необоснованными» обвинения Кишинева.

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