Талибы в Баку

Делегация из Афганистана прибыла в Баку в понедельник для участия в климатической конференции COP29, сообщает Associated Press.

В сообщении отмечается, что представители Афганистана участвуют в подобном мероприятии впервые с того момента, как движение «Талибан» пришло к власти в 2021 году.

Делегацию возглавил глава агентства, отвечающего за защиту окружающей среды, Матуиль Хак Хали, который заявил агентству AP, что Афганистан – одна из стран, наиболее пострадавших из-за глобального потепления.

По его словам, Афганистану необходима поддержка, чтобы справиться с последствиями изменения климата – засухой и наводнениями. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на переговоры.