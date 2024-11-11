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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории
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Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Иран с нетерпением ждет выполнения обещаний Трампа

22:37 581

Все страны мира ждут от победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа выполнения ранее озвученных им обещаний завершить конфликт в секторе Газа. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

«США являются главным сторонником действий сионистского режима. Мир ждет от нового правительства США [выполнения] обещаний о немедленном прекращении войны против Газы и Ливана», - сказал он на внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. По словам Арефа, «потворство действиям Израиля приводит к подрыву всех правил и норм мирного сосуществования».

В саудовской столице проходит второй внеочередной саммит стран - участниц ЛАГ и ОИС, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Участники встречи занимаются выработкой общей позиции в отношении конфликтов в секторе Газа и Ливане, обсуждают способы защиты и меры поддержки мирных жителей, пытаются оказать давление на международное сообщество с целью прекратить агрессию Израиля.

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