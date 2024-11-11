Большие надежды Израиля на Трампа

Израильские власти надеются, что при президентстве Дональда Трампа им удастся быстрее достичь соглашения с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

«Израиль более оптимистично оценивает шансы на заключение соглашения об освобождении заложников, если Трамп будет в Белом доме», - информирует издание.

По словам источника The Times of Israel, недавно переговоры «зашли в тупик» после того, как Катар объявил об отказе от роли ключевого посредника в соглашении о прекращении огня в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС и Израиль «не продемонстрируют искренней готовности вернуться за стол переговоров».

«Мы надеемся, что Трамп окажет давление на Катар и что он не помешает нам оказать военное давление на Газу», - добавил источник.

Собеседник газеты также отметил, что, по его мнению, Трамп не будет препятствовать дальнейшим поставкам американского оружия Израилю.