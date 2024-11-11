Русские наступают. Принудительная эвакуация в Харьковской области

В десяти населенных пунктах Харьковской области объявлена эвакуация жителей. Об этом сообщил в эфире телеканала «Рада» в понедельник, 11 ноября, глава областной администрации Олег Синегубов.

«Это принудительная эвакуация всего взрослого населения», - подчеркнул он.

По его словам, эвакуации подвергнется Боровская община, она относится к Изюмскому району области, который граничит с Купянским. Синегубов сообщил также, что наступление российских военных в Харьковской области продолжается. На данный момент армия РФ вышла к автодороге Боровая - Купянск-Узловой, которая является основным логистическим путем в этом районе.

Усиливаются эвакуационные мероприятия и в самом Купянске. В Купянскую общину входят около 17 населенных пунктов. По словам Олега Синегубова, в эвакуации на данный момент нуждаются примерно 6000 человек, в самом Купянске - около 3000 человек.