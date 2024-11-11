В Баку отреставрирован парк со знаменитой мозаикой, созданной в 1970-е годы

В парке, который когда-то был излюбленным местом молодоженов, восстановлено и редкое произведение искусства - мозаика, созданная в 70-х годах прошлого столетия.

Дворец счастья - легендарное здание, построенное миллионером Муртуза Мухтаровым в 1912 году. В 1970-х годах на внутренней стене парка площадью 540 квадратных метров была выгравирована большая мозаика, выполненная народным художником Азербайджана Сирусом Мирзазаде, а также заслуженными художниками Рашадом Гейдаровым и Арифом Алескеровым. В фонтане перед мозаикой изображены обручальные кольца. Пары, заключившие брак во Дворце счастья, приходили в этот парк и фотографировались перед мозаикой. На протяжении многих лет мозаика играла роль фона для молодоженов. Затем из-за общественно-политических событий в стране парк пришел в запустение, фонтан и мозаика были повреждены, и эта традиция была забыта.

Недавно Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства) при поддержке Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры отреставрировала данный парк. Ремонтные работы провела подрядная компания Fortis Construction.