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В Баку отреставрирован парк со знаменитой мозаикой, созданной в 1970-е годы

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11 ноября 2024, 23:46 2320

В Баку отреставрирован парк, расположенный около Дворца счастья, на пересечении улиц Муртуза Мухтарова и Ахмеда Джавада.

В парке, который когда-то был излюбленным местом молодоженов, восстановлено и редкое произведение искусства - мозаика, созданная в 70-х годах прошлого столетия.

Дворец счастья - легендарное здание, построенное миллионером Муртуза Мухтаровым в 1912 году. В 1970-х годах на внутренней стене парка площадью 540 квадратных метров была выгравирована большая мозаика, выполненная народным художником Азербайджана Сирусом Мирзазаде, а также заслуженными художниками Рашадом Гейдаровым и Арифом Алескеровым. В фонтане перед мозаикой изображены обручальные кольца. Пары, заключившие брак во Дворце счастья, приходили в этот парк и фотографировались перед мозаикой. На протяжении многих лет мозаика играла роль фона для молодоженов. Затем из-за общественно-политических событий в стране парк пришел в запустение, фонтан и мозаика были повреждены, и эта традиция была забыта.

Недавно Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства) при поддержке Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры отреставрировала данный парк. Ремонтные работы провела подрядная компания Fortis Construction.

Как рассказал Сирус Мирзазаде, заказчиком этой мозаики в 1975 году был Гасан Гасанов - председатель Исполкома района 26-ти бакинских комиссаров (ныне - Сабаильский район). Работа продолжалась два года. Мозаика была открыта в 1977 году. Спустя почти 50 лет Мирзазаде участвовал в восстановлении мозаики.

Согласно новому проекту, парк был перепроектирован, установлены скамейки, проведены работы по озеленению. Таким образом, молодые люди, начинающие семейную жизнь, теперь смогут устраивать фотосессии в парке около Дворца счастья.

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