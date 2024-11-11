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Обстреляли американский пассажирский лайнер

11 ноября 2024, 23:56 1504

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из города Форт-Лодердейл (Флорида) в столицу Гаити Порт-о-Пренс, был обстрелян при попытке приземлиться, рейс перенаправили в Доминиканскую Республику, сообщает Miami Herald.

Представитель авиакомпании сообщил изданию, что пассажиры не пострадали, но бортпроводник «получил незначительные травмы». Сколько людей было на борту, он не уточнил. Рейс благополучно приземлился в Сантьяго, провинции на севере Доминиканской Республики. «После прибытия рейса... проверка выявила повреждения самолета, характерные для стрельбы», — сказал представитель.

После стрельбы аэропорт в Порт-о-Пренсе закрыли на прилет и вылет самолетов; согласно сервису отслеживания полетов, грузовые самолеты JetBlue Airways и Amerijet, летевшие в сторону Гаити, изменили маршрут, пишет Miami Herald. Ряд американских авиакомпаний, в том числе American Airlines, отменили рейсы в Порт-о-Пренс, запланированные на 12 ноября.

Это второе подобное ЧП за последние недели: в конце октября представители вооруженных банд обстреляли вертолет ООН, летевший над Порт-о-Пренсом.

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